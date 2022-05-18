人類死後雖然不會再動，但身體各器官的死亡速度都不一樣。為了瞭解神經細胞因缺氧而死亡的狀態，美國猶他大學組成團隊進行研究，發現當人類死亡後，眼睛在特定情況下還能活動5小時，細胞對亮光、彩色光線，甚至是微弱的閃光都有反應。

根據發表於期刊《自然》的研究報告，美國科學家對老鼠與人類自願捐贈者眼睛進行研究，試圖了解哺乳類動物眼睛在本體死後的活動狀況，猶他大學（University of Utah）生物醫學研究員阿巴斯（Fatima Abbas）表示，他們對已故捐贈者的眼睛照射光線時，發現眼睛居然有反應，「我們能夠喚醒人類黃斑中的感光細胞，黃斑是視網膜的一部分，負責我們的中心視力，以及觀看細節與顏色能力」。

阿巴斯進一步表示，為了防止眼睛的神經細胞和神經元快速退化，因此他們替眼球提供在人體時所需的氧合與養分，對捐贈者的眼球施加光線刺激後，發現視網膜會發送電子訊號，表示黃斑中的感光細胞恢復運作，「器官捐獻者死亡後長達5小時，對其眼球實施一系列處置，細胞對明亮光線、彩色光線，甚至是非常微弱的閃光都有反應」。

不過視網膜細胞暫時恢復，並不意味它能夠看到東西，因為還須配合大腦的視覺中心，才能完整呈現視覺與感知，但此研究也證實，人類本體死後，神經元並不會以相同速度死亡，不同區域、類型的細胞具有不同的生存機制，另外，研究員認為，如果感光受器的特殊神經元能在一定程度上恢復，未來是否有望治療眼病患者的視力。