新光醫院婦產科醫師林禹宏4年前罹患血癌，接受治療1年後卻出現多重器官排斥的狀況，目前仍裝著葉克膜等待肺臟移植。10個月過去，如今傳來好消息，同為婦產科醫師的陳保仁透露，林醫師目前已經排到第一順位，接下來就是等待合適的肺臟即可進行移植手術。

林禹宏的女兒曾透露，她的爸爸4年前罹患血癌，接受弟弟的骨髓移植後順利康復，返回醫院上班，不料術後1年多疑似出現不好的細胞，再次輸入幹細胞造成多重器官排斥，必須24小時仰賴呼吸器維生，現在仍裝著葉克膜，等待合適的A型肺臟移植。

同為婦產科醫師的陳保仁昨晚在臉書表示，「昨天收到消息，已經等10個月的林醫師已排到第一順位」，他透露，幾年前聽聞林禹宏得了血癌，又因治療產生併發症，裝上葉克膜等待肺臟移植10個月，讓不少醫界好友都相當關心，如今收到這個好消息，讓他心中泛起一股感動與衝動。

陳保仁感嘆，「器官捐贈的風氣近年來逐漸被接受，如果人在不幸離世時，還可以遺愛造福需要的人，這就是另一種，讓愛可以傳遞得更遠的方式」。他也向林禹宏喊話「加油，為了自己以及身邊愛你與你愛的人們，我們一起祈禱祝福」。