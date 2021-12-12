主播出身的蔡尚樺成功轉型為主持人，在節目《全民星攻略》、《全明星運動會》都有亮眼表現，讓她擁有超夯人氣，而一舉一動備受矚目的蔡尚樺，則在今（12日）發文驚喊：「有個秘密藏了快一個月」，還稱網友「太會從各種蛛絲馬跡辦案快守不住了」，最後，蔡尚樺則發文宣布：「這個好消息是，今晚全明星運動會就要紅藍分隊了」，呼籲觀眾要準時鎖定。

蔡尚樺今天上午在網上發文：「有個秘密藏了快一個月，網友太會從各種蛛絲馬跡辦案快守不住了」，蔡尚樺還套用邱澤、許瑋甯宣布結婚的發文「曾經說過，有好消息要跟大家說」，而蔡尚樺口中的好消息是：「今晚，全明星運動會就要紅藍分隊了，以後跟大家又帥又美又搞笑的合照和動動終於可以肆無忌憚大發特發啦Oh Yeah」。

原來蔡尚樺的「好消息」是指《全明星》將要分隊，她還預告：「聽說今天還有能夠大飽眼福的游泳測試賽」，蔡尚樺發文吸引觀眾討論：「以為是妳要去參賽了」、「以為秘密是尚樺要下場一搏啦」，讓蔡尚樺直呼：「那我會被躲避球打死」。

還有網友歪樓留言：「我以為是肚子藏不住之類的」、「我以為三個月後的秘密」、「我以為藏不住 是妳要結婚了」，釣出蔡尚樺回應：「最近肚子很瘦」，強調自己沒有要閃婚、也沒有懷孕。