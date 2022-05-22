鱷魚經常埋伏在水中，等到獵物靠近時再以迅雷不及掩耳的速度浮出水面攻擊。馬來西亞近日就發生一起駭人的意外事件，一名7歲男童在岸邊取水時，突然遭到鱷魚咬走，他的姊姊和奶奶目睹整個過程，當場嚇壞。

綜合外媒報導，事情發生在21日上午8時許，一名7歲男童與兩名分別為11歲、12歲的姊姊，以及48歲奶奶，相偕前往水塘附近的岸邊取水。不過由於當時正值河水漲潮，四人沒有注意到有鱷魚埋伏在水中，沒想到鱷魚突然順著水勢直接撲向男童，並且一口咬住他的頭部後，猛力將其扯入河中，男童一聲慘叫後，隨即失去蹤影。

目睹事發經過的兩名姊姊和奶奶，全被眼前的駭人景象嚇得不知所措。憾事發生後，消息很快就傳開，接獲通知的其餘家人和村民陸續趕抵現場，自發性的展開搜救工作。

當地警消人員接到求助電話後，也立即派出救援隊抵達現場了解狀況，並在河面展開搜救行動，但依舊一無所獲，男童恐怕早已淪為鱷魚的大餐，處境凶多吉少。