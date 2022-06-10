美國伊利諾伊州近日發生一起駭人事故，一名39歲鑄造廠工人史蒂芬（Steven Dierkes），因為滑倒不慎跌進溫度高達攝氏1500℃的熔鐵桶中，一部份身體瞬間消失，另一部份則陳屍在地板上。

綜合外媒報導，當地時間本月2日上午10時許，伊利諾伊州皮奧里亞郡（Peoria County）一名擁有3名孩子的工人史蒂芬，工作時意外發生恐怖事故。根據目擊者指出，史蒂芬在熔鐵桶旁工作時，不小心跌倒，導致半身直接摔進桶中，短短一瞬間就立即身亡，另一半屍身還遺留在地板上，一旁的同事全被這幕怵目驚心的畫面給嚇壞了。

根據史蒂芬的同事指出，意外發生前，史蒂芬才上班3天，可能是對於工廠設備的操作還不太熟悉，導致意外發生。當地治安官克里斯（Chris Watkins）表示，經過警方初步調查，並未發現工廠有任何違規事項，案件仍在調查中。

鑄造廠發言人米勒（Lisa Miller）則外表示，對於史蒂芬不幸殉職，所有同仁都深感遺憾和悲傷，除了會協助史蒂芬的家人辦理後事之外，也會替其妻子和小孩提供必要幫助，並強化工廠安全措施，確保員工、承包商和訪客的人身安全。