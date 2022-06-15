大陸上海一戶人家在4月時，收養了一隻奄奄一息的新生小狗，然而照顧了2個多月，發現牠的體型不但沒有變大，糞便的味道也不像一般小狗，爪子更像是熊掌，讓他們懷疑起牠的真實身分，經過專業人士鑑定後，果然發現這隻「幼犬」其實是國家二級保護動物「貉」，如今已送往上海動物園隔離、收養。

吉祥剛被人發現時，正奄奄一息地躺在院子的草叢裡。(圖/翻攝自網易)

綜合陸媒報導，上海某社區一名居民在4月8日，發現一隻剛出生的動物幼崽在院子的草叢中，身上還留有臍帶，以為是被遺棄的新生幼犬，於是拍照到社區群組求助，正巧胡楠一家有豐富的養狗經驗，尤其是他的媽媽，曾多次照顧懷孕的貓狗，並幫助牠們生產，於是主動扛起了「收養」的責任。

幼犬被送到胡楠家時全身發冷，他們急忙用電熱毯敷了48小時，狀況終於有所好轉，未料照顧一段時間後，幼犬又突然休克，一家人接力按摩牠的心臟，才把牠從鬼門關前救回來。而社區大多數居民都十分關心這隻幼犬，由於牠經歷數次生命危急的時刻，又順利活了下來，所以大家都認為牠是隻「幸運狗」，並替牠取名為「吉祥」。

然而胡楠一家養了吉祥2個月後，發現牠的體型始終沒有變大，發展太過緩慢，牠糞便的味道也有異於其他小狗，仔細觀察還會發現，吉祥的爪子比起狗更像是熊掌，因此開始懷疑吉祥的「真實身分」，於是聯繫了上海野生動物保護部門，確認吉祥其實是國家二級保護動物「貉」，必須送往上海動物園的哺育室，進行一個月的防疫隔離，再由園方正式收養。

吉祥目前已經被安全送往上海動物園。(圖/翻攝自網易)

聽到消息後，胡楠一家人都相當不捨，吉祥與大家的感情非常深厚，尤其是外婆，牠只要聽到外婆的腳步聲就會主動跑過去，而且別人的味道牠都不喜歡，只有在外婆的手上才能安心睡著。

而在和吉祥道別當天，也是外婆最為沉默，她用手撫摸著吉祥的肚子，幫忙牠排便，還準備了牠熟悉的墊子跟玩具，甚至連平常餵給吉祥的羊奶也帶到現場，外婆不捨地說：「剛開始照顧牠的時候，還沒巴掌大，現在胖了，軟毛也長出來了，我知道送去動物園對牠更好，但我真的捨不得」。