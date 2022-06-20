不少人一直嚮往在天空中翱翔，除了搭乘飛機旅遊，也熱衷挑戰極限運動所帶來的刺激感，日前就有一名玩家參加滑翔傘活動，沒想到過程中突然遇見猛禽「搭便車」，超近距離接觸的畫面曝光後，引來網友驚呼連連。

推特帳號「@batsy09」近日PO出一段影片，畫面中可見，一名男子正在體驗高空滑翔傘，過程中，左手邊突然飛來一隻黑美洲鷲（Black Vulture）在他的面前展翅乘風翱翔，搭配底下綠油油的叢林和寬廣的藍天，絕佳的上帝視角，讓人過目難忘。

尤其是黑美洲鷲竟然不怕生的停留在男子的鞋子上「搭便車」，還任由對方從背後輕輕撫摸，不僅沒有閃避，還轉頭啄起他的鞋子，貌似十分悠閒自在。

影片曝光僅2周，就已經吸引逾1589萬觀看次數，不少網友們紛紛留言驚呼「搭便車也太可愛了」、「終極巔峰體驗」、「有史以來最酷的事」；也有網友發現黑美洲鷲的腳上有腳環，應該不是野生的，推測是一種將滑翔傘和獵鷹結合在一起，名為「Parahawking」的活動。

除此之外，一名眼尖網友也起底該隻黑美洲鷲的真實身分，指出牠不僅有人飼養，飼主還是一名滑翔傘玩家，經常在IG上PO出牠的飛行影片，還幫牠開了IG帳號記錄生活大小事。