美國日前發生一起嚴重的霸凌事件，一名男大生參加兄弟會的宣誓儀式時，被迫灌下一瓶1公升的伏特加，導致他腦部嚴重損傷，不但雙眼失明，也無法行走與說話，目前已經返回家鄉由家人照顧，恐怕終其一生都需要接受照護。

Missouri frat brothers charged in horrific hazing of student Daniel Santulli https://t.co/AsAX7wHgG7 pic.twitter.com/Ls0zIMlCy6 — New York Post (@nypost) June 20, 2022

根據《紐約郵報》報導，去年（2021）10月，19歲的丹尼爾（Daniel Santulli）宣誓成為密蘇里大學兄弟會「Phi Gamma Delta」的成員，在宣誓儀式中，丹尼爾被迫喝下1公升的伏特加，還有兄弟會成員拿著漏斗和管子將酒灌進他的嘴裡，未料結束後丹尼爾在一間大學醫院外的車輛上被人發現，當時他不但心臟停止跳動，血液中的酒精濃度含量更高達0.486%，是法定酒駕上限的6倍。

經過醫院搶救後，丹尼爾雖然脫離死亡險境，卻造成他雙眼失明、無法行走與說話，丹尼爾的家人接獲消息時都嚇壞了，他們透露在事發前2天，丹尼爾曾向姊姊哭訴自己壓力很大，父母也勸他放棄宣誓，「但丹尼爾並未放棄，他不想被羞辱和嘲笑」；如今丹尼爾的母親已辭掉銀行工作，全職在家照顧腦部受傷的兒子。

丹尼爾家人也聘請律師，起訴包含兄弟會成員在內的23人，且至少再對另外2人提出控告，律師大衛（David Bianchi）表示，他處理類似案件長達30年，但這絕對是「美國有史以來最嚴重的兄弟會霸凌事件」，且在灌酒事件之前，兄弟會成員還要求丹尼爾爬進滿是碎玻璃的垃圾箱，導致他受傷需要縫針。

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