'Genetically compromised' incest baby dies hours after birth by sibling parentshttps://t.co/P4626IcNwd pic.twitter.com/g5UgiJwKKH — Daily Star (@dailystar) July 1, 2022

烏茲別克近日傳出一對兄妹亂倫，導致產婦產下一名全身長滿「鱗片」的男嬰，且出現多項威脅生命的身體缺陷，儘管醫師全力搶救，但男嬰仍不幸在出生2小時又10分鐘後，於保溫箱內身亡。

根據《每日星報》報導，烏茲別克一名28歲孕婦上月4日凌晨在醫院誕下一名與親哥哥亂倫後的孩子，男嬰身長47公分，體重僅2800公克，不過讓人心碎的是，男嬰罹患了嚴重的「先天性魚鱗癬症」（Ichthyosis），全身皮膚紅腫、乾燥、粗糙，並伴有大而粗的白色鱗屑。

當地醫院指出，該名男嬰是產婦的第二個孩子，第一個孩子則是與前夫所生，懷孕狀況正常，寶寶也健康無虞，但第二個孩子卻因為近親關係出現嚴重基因缺陷，出生2小時又10分鐘後就不幸夭折。

烏茲別克衛生部表示，醫學界已經證實，在大多數案例中，因為近親結婚而誕生的孩子，一出生就伴隨多種基因缺陷，包括先天性智力低下、染色體異常、唐氏症、發育遲緩等危險疾病，痛心呼籲準備結婚的新人，務必要先進行體檢，避免憾事發生。