剖腹手術完成後母子均安，健康男嬰篩檢陰性。（慈濟醫院提供）

台中慈濟醫院7日晚間接獲台中市防疫指揮官指派任務，37歲頭胎婦女待產日竟確診，因破水已超過18小時，慈濟動員婦、兒、麻醉科醫護動員近10人進負壓隔離開刀房，手術順利母子均安，剖腹生下近3400克健康男嬰，嬰兒PCR採檢為陰性；慈濟醫院強調，一週來已為3名確診孕婦順利生產。

懷孕36周加4天的產婦說，她孕期中一直在附近診所產檢，接種完整3劑疫苗、家人也十分小心守護，6日下腹感覺到有液體流出，以為是尿水；7日到原產檢的診所檢查發現已有破水現象，隨即安排待產，執行住院前篩檢發現陽性，指揮中心指定台中慈濟醫院接手。

慈濟醫院指出，醫療團隊基於孕婦破水時間太長，且孕婦感覺胎動有減少情形，擔心胎兒有周產期感染的高風險，決定儘快剖腹產，開刀房手術1個多小時順利生產。

婦產科醫師鄭永傳表示，開刀房內身著隔離衣的人員，包括麻醉科、小兒科醫師與專師，加上刷手與流動等將近10人團隊，共同守護母子的場面，讓他留下深刻的印象，能順利完成任務是團隊共同的努力。高規格防護下，手術結束，母子均安。

小兒科醫師余孟恭說，男嬰活力很好，PCR採檢為陰性，目前仍在隔離病房觀察。目前研究顯示，母嬰垂直感染的機會比例不高，嬰兒如果二採仍為陰性就能解除隔離。

慈濟醫院強調，過去一週已先後為3例確診孕婦，分別在急診負壓隔離病房、防疫專責病房以及此次的負壓隔離開刀房，以自然、溫柔生產及剖腹等不同方式順利完成生產過程；顯示事前縝密演練有助於因應各種不同狀況進行，也模擬過不同病房接生方式，所以可以順利與產婦共同迎接新生命。