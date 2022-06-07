台東縣焚化廠試俥，環保局人員持續監測。(圖/台東縣政府 提供)

台東縣政府積極推動垃圾自主處理，焚化廠重新啟用，並自2月起進行系統同步運作測試(簡稱試俥)，效能提升工程已順利在5月完成契約規定的功能測試，台東縣環境保護局表示，農曆年後進行試俥期間，已處理台東市、卑南鄉、太麻里鄉、達仁鄉、金峰鄉、東河鄉、蘭嶼鄉、成功鎮、池上鄉及關山鎮等鄉鎮市垃圾約8,420公噸，未來進入試營運後，將可協助處理台東縣各鄉鎮市掩埋場趨於飽和問題，是台東垃圾自主處理的重要里程碑。

縣長饒慶鈴表示，台東焚化廠停爐至今約18年，過去縣府持續妥善維護相關設備，目前已將焚化廠相關設備進行效能提升，並完成全負載功能測試，試俥階段從今年2月投料至5月，優先處理離島堆置垃圾，目前已清運蘭嶼鄉約801公噸，已超過蘭嶼平均整年的垃圾清運量，綠島鄉垃圾也在5月底運回，預計今年將約700噸綠島鄉垃圾運回焚化廠處理，未來若順利完成所有試俥階段測試並開始試營運後，可望解決台東長久以來垃圾自主處理困境。

環保局說明，感謝台東縣議會及地方各界關心焚化廠試俥，經過不斷修正及測試，目前系統皆已穩定操作中，焚化廠工程的每個階段相當重要，若順利通過功能測試及接下來的驗收程序後，可望在今年下半年度試營運，未來雖有焚化廠解決當前的垃圾堆置，及日常生活垃圾無處可去的困境，但環保局仍會持續推動垃圾減量與資源回收工作，相關監測數據也會公開透明，感謝所有關心焚化廠運作的每位民眾與附近居民體諒，以及在台東縣垃圾自主處理過程中，每位民眾給予的建議與監督，未來台東焚化廠啟用後，讓垃圾自主處理向前邁進一大步，環保局繼續守護大家的環境衛生、維護廠區周圍居民的生活品質。