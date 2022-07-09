愛美不只是女人的天性，日本一名其貌不揚的男子為了追求更精緻亮眼的外在，不惜斥資1600萬日幣（約台幣350萬）進行整形和增高手術，如今「改頭換面」的他不僅撞臉男神，也成了歌舞伎町的紅牌公關。

綜合日媒報導，來自日本的Yuuri原本身高僅158公分，加上自認長相不佳、毫無女人緣，因此極度自卑。後來他下定決心花費1600萬日幣進行醫美手術，包括除斑、隆鼻、縮人中、施打肉毒桿菌，甚至不惜「斷骨增高」，總算長到170公分。

整形過程相當辛苦，Yuuri術後除了歷經疼痛之外，還出現乏力、噁心和發燒等症狀。不過Yuuri的努力沒有白費，修復期過後，Yuuri確實變成了花美男，還撞臉男星高橋一生，以前走在路上，很多女孩子光看他一眼就急急忙忙想要離開，更有人挑明說「你真的很難看」，不過這種情況如今已不復見。

現在的Yuuri是歌舞伎町的紅牌公關，整形讓他更有自信，不過他認為自己的容貌還有加強空間，坦言目前滿意度僅70分，要做完牙齒矯正和下巴移位治療才可能滿分。

不少網友看了Yuuri整形前後的照片後，紛紛留言驚呼「當今的時代連這種事都能辦到啦」、「居然能有這麼大的變化」、「真的不是網路抓來的照片嗎」；但也有人認為Yuuri最初的樣貌也不至於醜陋不堪，建議他能從內在多看看自己的特質和優點。