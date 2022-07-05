暑假來囉。每年受到許多學生關注和參與的全球城市小姐先生選拔大賽開跑了。最近網路熱烈討論的話題是，有「神仙姐姐」封號的劉亦菲也參加過選美比賽？

34歲的大陸女星劉亦菲時隔16年重返電視圈演出古裝劇《夢華錄》，開播後熱度和口碑雙豐收，在網路平台掀起許多話題，有「神仙姐姐」封號的劉亦菲更被網友大讚「簡直美出新高度」，還稱她是「古裝偶像劇顏值天花板」。其實劉亦菲從小就是美人胚子，8歲時就奪得童裝模特比賽的冠軍，人生第一次的登台經驗也跟選美有關。

「神仙姐姐」劉亦菲曾是選美冠軍 城市小姐比賽開跑名醫嚴把關。(中華全球城市選拔協會提供)

劉亦菲出道後一直以空靈仙氣的五官和清新脫俗的氣質受到喜愛，在《神雕俠侶》中原著作者金庸欽點飾演「小龍女」一角後大受歡迎，被認為是「永遠的神仙姐姐」。

邱浚彥擔任選美評審多年，他鼓勵年輕世代應該多培養自信。(中華全球城市選拔協會提供)

許多人會將選美比賽視為進入演藝圈的跳板，而現在有更多的年輕人參加選美比賽是為了給自己一個接受考驗的機會，同時也能夠跟專家們學習美學的涵養。

擔任全球城市小姐選拔大賽評審多年的法喬醫美診所總院長邱浚彥，有「整形教父」的封號，他認為，每個年齡層有不同的審美觀，所謂的「女神」就應該是一個充滿自信又能充分展現魅力的女性，而美的標準的確會隨著潮流改變，現在大家最愛的是「有仙氣的女神」，眼睛水汪汪帶著電，鼻型也要小巧可愛，不過還是以整體五官和諧最重要。

邱浚彥表示，從美學的角度而言，臉孔的確有所謂的「黃金比例」，但這些對五官比例的標準有時因人而異，全世界被公認的美女也並不一定符合這個標準，他認為，展現自信和獨特性才是致勝要訣。

擔任選美評審多年，邱浚彥不僅是國內鼻雕權威，對整體美感的塑造也很有專業見解，今年的參賽選手們到底誰能勝出，一樣要由邱浚彥和其他評審們嚴格把關。

2022第十七屆全球城市形象大使暨全球城市小姐（先生）選拔大賽的主題是「文教雙馨、智慧城市」，台灣賽區選拔大賽將於8月27日舉行，現正火熱報名中。