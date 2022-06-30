苗栗縣長徐耀昌替新昇任縣警局公關科長陳健民授予二線四星階級。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警察局29日舉行月會，苗栗縣長徐耀昌親臨主持，並替新晉升警官授階，其中包括新晉升二線四星的公關科長陳健民，以及4名新昇任二線二星警官、17名新任刑事偵查佐。

苗栗縣警局舉辦6月分月會，徐耀昌特別到場替新接任的公關科長的陳健民授階晉升2線4星。並期勉所有新昇任人員，能夠秉持積極任事的工作精神，在崗位上發揮所長，在工作上貢獻心力。陳健民警大正期60期畢業，在苗栗服務20餘年，歷任派出所所長、偵查隊長、縣刑大副大隊長，這次晉升是以第1名成績昇任。

徐耀昌並嘉勉警察局在這段期間破獲各類矚目案件，頒發加菜金及破案獎金，包括破獲毒品12案、違反槍砲3案、組織犯罪及竊盜各2案、詐欺集團1案，以上案件均有賴員警積極偵辦，不分日夜，才能夠迅速破案，充分展現警察局卓越的辦案能力。

暑假將屆，一年一度的「青春專案」將於7月1日展開，徐耀昌並請大家持續預防青少年暑期犯罪情事發生，針對「遏阻青少年接觸新興毒品」及「防止青少年淪為詐欺車手」等主軸加強多元化宣導，提供青年學子良好的成長空間，攜手打造苗栗幸福山城。