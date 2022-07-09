在古代不少書籍裡，都有提到「高力士脫靴」的故事，指李白被召入宮寫詩，趁酒意要求大宦官高力士幫他脫靴，高力士懷恨在心，還因此陷害李白，使他在官場上失意，但事實真的如此嗎？歷史教授對此事抱持懷疑的態度，認為杜撰的成分比較高，而且與李白、高力士同年代的刺史范傳正，為李白作的墓誌銘也未提到此事。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲表示，高力士本名「馮元一」，是一名廣東人，在當地是大家族，直到唐高宗、武則天時期，受酷吏政治影響，廣東馮氏家族遭誣陷，其父馮君衡因罪被抄家，當時他未滿10歲，就被淨身入宮當宦官，之後被內侍省宦官高延福收為養子，由於他從小就很聰明，受到達官貴人喜愛，因此武則天賜名「力士」。

而高力士對唐玄宗更是忠心耿耿，無論做什麼事，都是以皇帝的利益為重，在唐玄宗還未繼位時，他就從中幫了不少忙，甚至還一起參加政變，所以成為唐朝宦官之首，唐玄宗曾說過「力士當上，我寢則穩」，表示只要高力士晚上值班，他就能睡得安穩，可見唐玄宗非常重視高力士，而且他的權利也很大，當太子李瑛過世時，唐玄宗煩惱不知立誰當新任太子，高力士便建議，選年紀最大的最合適，因此他便選擇李亨，也就是日後的唐肅宗。

就連朝野大臣，例如宇文融、韋堅、李林甫、李適之、楊國忠及安祿山等，想在朝廷受重視，都要透過高力士推舉，但高力士並未想掌握皇權，在天寶初期，唐玄宗每天都只想尋歡作樂，原本打算將內政交給大臣李林甫處理，高力士得知後趕緊阻止，說「且天下大柄，不可假人，彼威勢既成，誰敢復議之者」，表示權力要握在自己手中，提防底下的臣子做大，在安史之亂後，唐玄宗孤身一人，唯有高力士始終陪著他。

而「高力士脫靴」一事雖在《唐國史補》、《舊唐書》、《唐才子傳》等都有記載，但內容大同小異，指李白在當翰林學士時常喝酒，唐玄宗一次召李白入宮寫詩，他寫到一半時竟要求高力士幫他脫靴，雖然高力士不願意，但還是蹲下來幫忙，讓他從此懷恨在心，之後藉由詩詞《清平調》的內容搧風點火，讓楊貴妃慫恿唐玄宗將李白趕出長安。

不過于賡哲教授提到，李白當時名氣很高，人們都愛講名人的八卦，就像現代人一樣，因此「高力士脫靴」也可能是八卦內容，而且高力士權力如此大，也不用藉由楊貴妃的手陷害李白，另外，唐代刺史范傳正為李白作墓誌銘《贈左拾遺翰林學士李公新墓碑》時，並未提到脫靴一事，只說皇帝確實有召他入宮寫詩，但他卻在翰林院喝醉，因此讓高力士扶他上船， 明朝人鍾泰華在《文苑四史》也提到，力士脫靴可能出自稗官野史。