隨著行動裝置普及，不少人習慣使用Google地圖搜尋路線，其中街景影像也經常帶來意想不到的發現， 日前就有一名日本網友瀏覽Google地圖時，發現一棟無論從哪個角度觀看，都像是作畫失敗的「破圖大樓」，畫面曝光後隨即引爆眾人熱議。

原PO近日在推特帳號「@ou44446666」PO出一張截圖照片，畫面中可見有兩棟大樓，左邊樓層較高、右邊則較矮，不過因為視覺角度的關係，就像是並排在一起。最讓原PO感到詫異的是，左邊的大樓乍看之下就像是漫畫家或是動畫繪師作畫失誤，而出現的「破圖」，不禁打趣笑說「這要是出現在漫畫或動畫中，應該是被炎上（意指被網友猛烈攻擊）的等級吧！」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「卡bug了吧」、「在遊戲裡很常看到這畫面」、「風水切割者嗎？」、「這根本只有貼圖，沒有建模啊」、「原以為是哪個神人P圖的，結果一查竟然是真的」。

不過也有知情網友指出該棟大樓位於新加坡，「沒記錯的話，它好像是在BUGIS附近」、「我第一次經過看到也覺得很神奇」、「Google地圖打新加坡、152、美芝路，就能看到其它角度了」。