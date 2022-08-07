經濟不景氣，許多人買彩券試手氣，渴望能天將橫財。大陸湖南一名楊姓男子半年花了590多萬人民幣（約新台幣2660萬）買彩券，雖然獲利520萬人民幣（約新台幣2305萬），但他仍覺得虧錢，質疑彩券行違規，憤而告上法院。

綜合陸媒報導，楊男自2020年便經常在鄧男開設的彩券行購買彩券，光是2020年11月22日至2021年5月底，就曾多次透過微信和支付寶等方式轉帳，購買金額高達590多萬人民幣，中獎獲利520多萬人民幣，仍損失66萬多人民幣（約293萬新台幣）。

楊男表示，自己會賠這麼多錢，和鄧男未嚴格執行銷售彩券的相關規定有關。依照規定，購買彩券者一次若超過1萬人民幣，就必須由本人填寫《理性購彩承諾書》，彩券行不可代簽，但是楊男這段期間有高達84筆單日金額超過1萬人民幣的交易，鄧男卻在他的要求下代簽了承諾書，因此認為鄧男不僅有違法令也未善盡勸告責任，便一狀告上法院。

湖南湘寧法院審理後指出，鄧男明知楊男單日購買彩券金額超過1萬人民幣，且未填報承諾書，卻仍多次違規賣彩票給他，引發當事人質疑，造成惡劣影響。最後彩券行被取消《競彩玩法》授權，且3個月內無法獲得授權申請，另外鄧男還須賠償6萬人民幣（約新台幣27萬），但楊男認為賠太少，不服上訴，不過二審仍維持原判。