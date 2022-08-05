台北市議員侯漢廷及新黨發言人王炳忠、陸生周泓旭等5人，遭檢方起訴8年前受大陸政府指示在台灣涉嫌發展組織，最高法院認定，本案一審及二審都判無罪，檢方上訴不符合《刑事妥速審判法》規定，且也無證據證明犯罪，判決駁回、侯漢廷等5人無罪確定。

檢方起訴指出，周泓旭2014年5月間結識王炳忠、林明正、侯漢廷 ，4人受大陸官員指示，在台發展「星火祕密小組」等共諜組織；王父王進步則協助統籌陸方資金。

一審台北地方法院及二審台灣高等法院認為，王炳忠、林明正、侯漢廷有透過「燎原新聞網」經營網站，並聘僱員工加入運作行列，且對外舉辦活動，但他們並沒有危害國家安全或社會安定。

高院認定，依檢察官起訴所提出的證據，不足以認定王炳忠、林明正、侯漢廷及周泓旭有意圖危害國家安全，為大陸地區黨政軍等機構發展組織的犯行，且王進步也沒有構成幫助為大陸地區黨政軍等機構發展組織罪，判決5人無罪。

由於速審法規定，一、二審若都獲判無罪，除非判決牴觸《憲法》或違背大法官 解釋、判例，否則檢察官不得上訴三審，但檢方仍提上訴，最高法院認為不符合速審法規定，判決駁回，全案確定。