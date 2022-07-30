金大明（左起）、田美都、鄭敬淏、曹政奭準備完三餐已累癱。（東森提供）

柳演錫因拍攝電影暫時缺席。（東森提供）

韓國實境節目《機智的山村生活》，由《機智醫生生活》原班底曹政奭、田美都、金大明、柳演錫及鄭敬淏組成的「99s」5人幫出演，在拍完《機智醫生2》最後一場戲後大夥離情依依，為了安撫他們遺憾的心，王牌製作人羅PD於是把他們帶到旌善的山村小屋，展開自給自足的生活，打造「醫生版」《一日三餐》，展現他們真實卻又讓人跌破眼鏡的另一面。

除了老么柳演錫因行程衝突而無法參與節目前期的錄製外，眾人在狂風暴雨中抵達機智山村之家，參觀完房間後便開始設置遮雨棚及爐灶，「生火達人」曹政奭很快就把火生起來，並且討論出午餐菜色。田美都和鄭敬淏一起製作辣椒醬麵疙瘩及白菜煎餅，鄭敬淏在揉麵過程中灑了一身麵粉，沒想到起身時還打翻水瓶，一陣混亂中，看到「重要部位」滿是麵粉自己也忍不住笑出來，但光準備第一餐就花了不少時間，回過神來已經下午4點。

鄭敬淏隨口問「一天要煮二餐吧？」羅PD回「這個節目是一天煮三餐」、「你們不吃晚餐嗎？」讓想偷懶的鄭敬淏完全語塞，羅PD還說「你們洗完碗就要馬上開始準備晚餐」，曹政奭傻眼地說「我們是來療癒放鬆的對吧？」豈料羅PD神回「政奭，你仔細想一下，你現在是不是沒有任何想法？這就是療癒放鬆。」田美都、金大明接著說「我都忘記自己肚子餓了，也忘記沒睡覺」、「甚至忘記昨天還在拍戲」，無止盡合理化「療癒」引發眾人爆笑。

「綁架專家」羅PD早前就曾動念製作《機智醫生生活》版的《花樣青春》，過去柳演錫與曹政奭就曾無預警被分別帶去寮國與冰島旅行，這次5人幫在旌善山村和純樸生活搏鬥著，必須自己去菜園摘菜、自己生火下廚，所有人吃飽喝足後都感到十分滿足，完整重現《一日三餐》一直以來的精神，此外節目中還邀請到金海淑、申鉉彬、丁文晟、申元浩導演等大咖嘉賓參與，集集都有意想不到的驚喜。節目明（31日）起，每週日晚間11點在東森戲劇台播出。