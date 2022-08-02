美國眾議院長裴洛西2日晚間抵台，預計下榻台北是信義區君悅酒店，外傳明日上午將前往立法院拜會、會見蔡英文總統，下午則到景美人權文化園區，台北市公共運輸處稍早發布交管通知，不過後來緊急下架新聞稿，並表示經中正一分局緊急通知，因明天立法院周邊交通管制尚未定案，因此原改道新聞稿取消。

公運處稍早發布一則訊息，內容指出為配合立法院周邊交通管制，8月3日上午7時起至11時止，將管制青島東路（林森南路至鎮江街）、濟南路（中山南路至林森南路），預估將有5條市區公車路線受影響，並取消停靠「立法院」等8個站位。

公運處呼籲，請民眾至鄰近站位候車或於改道動線上現有站位乘車，前往管制區周邊建議搭乘捷運至目的地，避免行程受影響，不過該消息發布不到2小時就緊急收回，強調「經中正一分局緊急通知，因明天立法院周邊交通管制尚未定案，因此原改道新聞稿取消。」