上周五美股主要指數再度收高，且三大指數都創下2020年以來最大單月漲幅，但金龍中國指數卻一天就重挫3%，受此拖累，周一香港恆生指數開低走低，目前恆生指數跌1.07%，報19941.37點，跌破2萬點大關。國企股目前跌1.03%，報6814.88點。

恆生科技股指數跌1.1%，瑞聲科技跌5%，跌幅最大。萬國數據漲2.87%，表現最佳。新能源車蔚來、小鵬汽車漲幅也都超過2%。

陸媒報導，蔚來擬推出第三個品牌，主打20萬元人民幣以下中低階市場，目前正招募核心團隊。

上周五中國總理李克強在國務院常務會議宣布延續免徵新能源車購置稅政策，亦為相關股帶來提振。

阿里巴巴目前跌3%，盤初一度跌近6%，媒體報導，該電商巨頭遭美國證券交易委員會（SEC）列入下市的中國企業名單，受此打擊，阿里ADR上周五重跌逾11%。

金科服務擬向母公司金科股份貸款15億元人民幣，目前股價崩跌32.6%，創下上市來新低。受此拖累，物業管理股集體大跌，碧桂園服務目前跌逾11%，股價再創3年新低，在藍籌股中表現最差。

和美股的強勁反彈相比，上周香港股市表現乏力，受「新經濟」股拖累，恆生指數周線跌2.2%，科技股指數周線更下跌5.8%。恆生指數月線慘跌7.8%，中止5、6月份的升勢。科技股指數月線更慘跌11%。