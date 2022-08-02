泰國一名11歲女童每天騎大象上學，另類的交通工具也讓她爆紅，成為當地的熱門人物，女童與大象的感情非常好，每次要騎乘大象時，都會先向對方行禮，大象似乎也被她的禮貌所感動，會用象鼻把女童抱到背上，還會屈膝放低身子，方便她下來，超越物種的情誼讓許多人非常驚訝。

根據泰媒報導，泰國武里南府一名38歲馴象師永格姆（Wisanchon Yongram）養了4頭大象，分別是25歲公象Ole、22歲母象Wassana、4歲小象Ngamchok和2個月大的Ngamta，牠們過去主要在大城府的旅遊區表演，但受到疫情影響，馴象師帶著牠們返回老家生活。

永格姆的11歲女兒普佩（Pupae）在耳濡目染下，也非常喜歡大象，永格姆提到，女兒從小幫大象們洗澡、餵食，6歲開始就會騎乘大象，其中Ole與女兒的感情非常親密，更有趣的是，為了節省女兒上學的通勤費用，普佩每天都會騎Ole去距離住家500公尺的學校，起初同學看到大象時都非常驚訝，但現在已慢慢習慣了。

普佩並非把大象當成交通工具，而是她的朋友，因此每次要坐到大象背上時，她都會先向對方行禮，以示感謝，而大象會用象鼻將她抱到背上，抵達校門口後，溫柔的屈膝讓普佩下來，可以看出他們的感情非常深厚，而普佩未來更希望成為一名獸醫師，醫治家中受傷、年老的大象，也想照顧更多動物。