「琉球王國」──現在都是這麼稱呼這個沖繩前世，直到一八七九年仍存在的政權。可是這個國家的誕生，其實有著相當多的謎團與傳說。就連「琉球」兩字，本身都打上了一堆問號。

明朝以前，中國的史料已經出現若干次「流求」、「留求」等與「琉球」相似的名稱，例如隨書就曾提及「流求國」，說隋朝派軍擊敗了流求軍，燒了他們的宮殿，俘虜男女千人。元朝也有發兵進攻的記載，稱元世祖和元成宗兩代時都曾對「瑠求」動武過。三國時代，東吳孫權曾出兵「夷州」，也有是不是到了琉球島的猜測。

隋朝、元朝時代的事情，雖然也有記入琉球官史之中，但琉球建成官史的年代，都已經是滿清入關後的事了，時間上明顯偏晚，因此這個紀錄並不可能是第一手，還不排除是編篡人員看了中國的史料，沒經過多加查證就直接抄過去的可能，難以作為上頭寫的琉球，與後來相同的證據。

直到明朝，琉球的中山國王察度和明朝建交，保持往來關係之下，才比較可以確定這時記載中「琉球」指涉的，就是現在的沖繩。

至於「沖繩」這個稱呼，起源說則有別於「琉球」的中國系統，是來自日本方面。據說是當時沖繩方言中的自稱，讓日本人聽成了「おきなわ」。而「おきなわ」這個名字，最早在《平家物語》便已出現。另外，《鑑真和尚東征傳》也記錄過「阿兒奈波(あこなは)島」。到了十七世紀，薩摩藩挾持琉球王國政權，將其視為轄下領區。於是製作以國為單位的「正保國繪圖」時，便以漢字「惡鬼納(おきなわ)島」標註琉球。除了發音類似之外，還暗指此島本來住著作亂的惡鬼，但被江戶幕府和薩摩藩的正義之師所馴服的意思在。

不過當時的日本，在正式場合主要還是使用「琉球」的稱呼。直到一八七九年併吞琉球後，或許是因為要淡化與中國間的關係，因此才停用這個名稱，改用「沖繩」代替。到了二戰後的美軍統治時代，美軍政府又有意思做區隔，變成鼓勵使用「琉球」之名，除了政府機關名為「琉球民政府」外，琉球銀行、琉球大學等也是出現於此時。如今「沖繩」是正式名稱，不過「琉球」之稱仍經常被使用，特別是在想強調地緣特殊性的時候。

(本文摘自《沖繩自古以來，不是日本神聖不可分割的一部分》/時報出版)

【內容簡介】從神話時代到納入日本，圖文並茂、實地踏尋， 帶你一覽琉球群島的前世今生。

沖繩──距離台灣最近的日本國土，但它並非自古以來就是日本的一部分。琉球群島原本是一個獨立王國，有自己的歷史，自己獨特的文化、民俗與起源傳說。而臺灣人知道的沖繩，與觀光密不可分。這裡同時還有著與臺灣相仿的南方海島風情，即使是在農曆春節期間，仍常有二十度以上的溫暖天氣，有如到了臺灣中南部一般。夏天更是能盡情享受陽光沙灘，欣賞清澈見底的美麗海洋。

時報新書《沖繩自古以來，不是日本神聖不可分割的一部分》作者朱宥任想讓台灣讀者除了觀光外，以歷史文化方面去看看不一樣的沖繩。這本書的誕生來自於他在沖繩待過一段時日，包括留學、實習和工作，因為對沖繩的好奇，又深感臺灣研究沖繩的資料實在不多，很多早期的文獻紀錄僅能從考古挖掘略知當時的社會概況。坊間書籍更是少之又少。所以這次在新書中他以圖文並茂、實地踏尋的內容，親自帶台灣讀者看看沖繩那些古蹟城跡，例如：首里城、中城城、今歸仁城、圓覺寺、園比屋武御嶽石門等等，還有散落四處的紀念碑，以了解沖繩的前世今生。

【作者簡介】朱宥任

1990生，國北教大臺文所畢業。曾參加沖繩縣費留學計畫、工作，出於興趣研究當地文史，通過沖繩歷史試驗。著有小說《好球帶》、《地下全壘打王》，散文《沖繩不一樣：那些旅行沒教你的沖繩事》。