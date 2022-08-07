花蓮豐濱鄉保有完善的阿美族釀酒文化，部落家戶婦女們每逢豐年祭開始釀製糯米酒，進行傳統祭儀使用。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮豐濱鄉阿美族部落家戶婦女們每逢豐年祭會利用「酒麴」釀製糯米酒，供族人進行傳統祭儀使用。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

「酒」是阿美族部落傳統祭儀中不可或缺的角色，花蓮豐濱鄉保有完善的釀酒文化，去年經原住民族委員會經費挹注成立酒釀文化推廣中心後，部落族人相繼投入釀酒技藝傳承，目前已有2間原民酒莊逐步獲得同意生產，將朝合法化經營，鄉公所則輔導部落發展釀酒遊程，讓遊客在體驗過程中認識阿美族人的傳統文化。

「酒」是阿美族與祖靈連結的重要媒介，釀酒文化在各部落均有著悠遠的歷史，每逢豐年祭前夕，部落家戶婦女們會在田野中摘取製作酒麴的原料與多種藥草混合，搗碎取其汁液與蓬萊米粉揉合發酵，待釀酒最重要的核心元素「酒麴」完成後，開始釀製糯米酒於豐年祭期間祭祀祖靈使用。

由於豐濱鄉保有完善的釀酒文化，鄉公所2年前藉「原住民族產業創新價值計畫-阿美族釀酒文化產業示範區計畫」，在鄉內港口村、豐濱村成立田間教室，復育酒麴原料如大葉田香、毛柿葉、檳榔葉、紅梗九層塔及柚子葉等植物，推動用手眼重新認識植物及文化意涵，並輔導部落開發小旅遊行程，讓旅人在體驗釀酒過程中，認識不落的傳統文化。

儘管計畫暫告一段落，但豐濱鄉公所仍持續進行推廣酒釀文化的使命，去年獲原民會補助2000萬元打造阿美族酒釀推廣文化中心後，吸引更多族人投入釀酒技藝傳承，不過因釀酒、製造酒類及販售受法律規範，鄉公所在產官學界努力下，相繼成立稻味釀小酒莊及貓公酒莊。

其中稻味釀由立委高金素梅、縣議員賴國祥及縣府農業處、環保局協助，甫獲得財政部國庫署酒製造業設立許可以及同意生產與營運計畫；貓公酒莊則在6月16日獲縣府「農業設施容許使用」及「簡易水保」核定函，上月中旬將建築執照申請書件函送縣府建設處審查，取得建照後，將向原民會申請硬體建設經費。

鄉長江莉婷表示， 每位釀酒師都有的釀酒的獨特配方比例，各有不同的風味呈現，期許能透過計畫推廣鄉內部落的釀酒文化，讓旅人了解阿美族人與酒之間的生活故事，學習用部落的方式與長輩敬酒，更讓下一代看見、聽見，以身作則，傳承美好的Pangcah阿美族文化。

花蓮縣豐濱鄉阿美族糯米酒釀酒麴酒釀文化推廣中心