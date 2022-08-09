知道「琉球」之名從何而來，再翻開琉球史冊，看看對琉球起源是怎麼說的：在《中山世鑑》這本琉球王國最早編竄的官方史集，寫著琉球最早由天神「阿摩美久」創築，接著由天孫氏進行統治，教導人民農業及倫理，並將之比喻為中國的三皇五帝。

到了日本平安時代，有一位名為源為朝的將軍突然來到琉球。當時日本天皇間產生政治鬥爭，引發成為大規模的戰亂，史稱「保元之亂」。源為朝是其中一位將軍，弓術過人，但在保元之亂中戰敗且下落不明。相傳浪跡四處的他，就曾經來到過琉球。當船開往琉球途中時遭遇暴風雨，隨時都有沉船危機，源為朝便祈求「運氣全憑上天決定」。爾後源為朝挺過風災，成功上陸，這就是「運天」之名的起源。

來到琉球的源為朝，與大里按司(「大里」是地名，「按司」則為地方貴族、首領之類的稱呼)妹妹相戀，並生下一子，名為尊敦。不久後，源為朝打算帶著妻小回到日本，但數次出航都遇到風浪受阻。船長告訴源為朝「因為船上有女人，所以觸怒了龍王」。源為朝只好將妻小留在港口，並相約未來再度重逢。妻子日後經常抱著孩子，在浦添盼望著丈夫歸來，但始終沒能再見到面。

她等待源為朝的地方，被稱為「待港(マチミナト，今浦添市牧港)」。

兩人生下的男孩尊敦(舜天)，少年時就器量不凡、才德兼備，因此年僅十五歲就當上了浦添按司，治理能力頗受認可。在天孫氏王朝傳到第二十五代時，國王遭到大臣利勇殺害，王位被利勇奪走。當時的浦添按司尊敦看不下去利勇的行為，起兵反抗利勇。

尊敦起義此時，不過才二十二歲。但因為尊敦高尚的人品，各地紛紛響應他的義兵之舉。利勇辯護說是先王無德，他才取而代之的，尊敦一介孤窮匹夫豈敢起兵反抗他。尊敦則回罵利勇你既然深受國恩，理應效忠國家，但卻做出弒君這種大逆不道的行為，因此他是「倡義誅賊，以謝天人之怨」。後來尊敦軍成功攻破城門，利勇眼看大勢已去，只得殺妻之後自刎。

尊敦認為自己只是討伐逆賊，無意取代義勇成為國王，但在眾人的推舉下，辭退多次後總算是答應下來，被稱做「舜天王」。舜天王治國賞罰分明，百姓安和樂業，成為一代賢君。

相傳舜天頭上右邊有顆像角一般的瘤，為了蓋住瘤，他總是將頭髮結髻於右側。結果因為當上國王，眾人們便效法舜天的髮型，稱為「欹髻(かたかしら)」。直到琉球滅亡之後的明治三十年代左右，依然有不少人留著這種髮型。

(本文摘自《沖繩自古以來，不是日本神聖不可分割的一部分》/時報出版)

【內容簡介】從神話時代到納入日本，圖文並茂、實地踏尋， 帶你一覽琉球群島的前世今生。

沖繩──距離台灣最近的日本國土，但它並非自古以來就是日本的一部分。琉球群島原本是一個獨立王國，有自己的歷史，自己獨特的文化、民俗與起源傳說。而臺灣人知道的沖繩，與觀光密不可分。這裡同時還有著與臺灣相仿的南方海島風情，即使是在農曆春節期間，仍常有二十度以上的溫暖天氣，有如到了臺灣中南部一般。夏天更是能盡情享受陽光沙灘，欣賞清澈見底的美麗海洋。

時報新書《沖繩自古以來，不是日本神聖不可分割的一部分》作者朱宥任想讓台灣讀者除了觀光外，以歷史文化方面去看看不一樣的沖繩。這本書的誕生來自於他在沖繩待過一段時日，包括留學、實習和工作，因為對沖繩的好奇，又深感臺灣研究沖繩的資料實在不多，很多早期的文獻紀錄僅能從考古挖掘略知當時的社會概況。坊間書籍更是少之又少。所以這次在新書中他以圖文並茂、實地踏尋的內容，親自帶台灣讀者看看沖繩那些古蹟城跡，例如：首里城、中城城、今歸仁城、圓覺寺、園比屋武御嶽石門等等，還有散落四處的紀念碑，以了解沖繩的前世今生。

【作者簡介】朱宥任

1990生，國北教大臺文所畢業。曾參加沖繩縣費留學計畫、工作，出於興趣研究當地文史，通過沖繩歷史試驗。著有小說《好球帶》、《地下全壘打王》，散文《沖繩不一樣：那些旅行沒教你的沖繩事》。