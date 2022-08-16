大陸微博近日瘋傳一段影片，山東省一名23歲潘姓女子在光天化日之下，手持球棒當街毆打一名女子的身體和頭部，而且連打26下，殘暴行徑令人震驚。當地警方獲報後立即趕抵現場，並將涉事女子帶往警局釐清施暴動機。

綜合陸媒報導，山東省一處街道上14日發生一起暴力事件，23歲的潘姓女子拿著球棒下車後，二話不說對著另一台車的段姓女駕駛一陣痛打。根據路過民眾的監視器畫面顯示，當時潘女持球棒從段女所在的駕駛座不斷揮棒，打到對方逃下車，並心生恐懼的抱頭癱坐在地。

不過潘女還不解氣，持續拿著球棒朝段女的頭部和身體猛揮，至於段女則完全沒有抵抗，過程中潘女的爸爸雖然試圖隔開兩人，但態度相當消極，甚至還出現推人和質問的舉動。對此，警方表示，潘女供稱是看到段女開著她丈夫的車，疑似感情糾紛，詳細情況尚待進一步調查釐清。目前潘女已經遭到刑事拘留，至於被毆打的段女則沒有生命危險。

畫面曝光後隨即掀起熱議，有知情網友表示，被打的段女是小三，段女甚至故意發床照挑釁元配，才會慘遭報復。消息一出，網友一面倒痛批小三囂張跋扈，元配教訓的好；但也有人認為以暴制暴不可取，既然握有出軌證據就應直接訴諸法律，而非自己動私刑。