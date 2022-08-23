義大利一名男子日前和女友登山旅遊，並在一處懸崖邊合照留念，未料下一秒男子就因為要撿掉落的手機，而意外從近200公尺高的地方墜落，女友嚇得急忙報警，但不幸的是，當搜救人員找到男子時，他已經失去生命跡象，被判定死亡。

An Italian man posed for a smiling, loved-up photo with his girlfriend — just moments before he plunged up to 650 feet to his death while trying to grab a dropped cellphone, according to repo… (Latest news at https://t.co/EGO0zsqUhM) https://t.co/LY9cENrzZi — News Pug (@news_pug) August 22, 2022

根據《紐約郵報》報導，本月20日，義大利30歲男子馬澤托（Andrea Mazzetto）和女友布拉甘特（Sara Bragante），前往位於威尼托維琴察省的奧托納托岩（Altar Knotto）登山，他一路拍攝2人的登山過程，並在一處懸崖旁和女友甜蜜合照，然而過程中手機意外掉落，馬澤托為了撿起手機彎下腰，下秒就失足，從近200公尺高的地方墜崖。

布拉甘特目睹悲劇發生的瞬間，她嚇得不知所措，但還是強打起精神報警求助；救難人員接獲消息後，派出直升機搜救，不久後就發現馬澤托，不幸的是當時他已經失去生命跡象，不幸身亡。

據報導稱，馬澤托在Instagram擁有約2500名粉絲，他經常在上面分享登山照，或是和女友的甜蜜日常，在墜谷意外發生之前，他還將和女友於懸崖邊拍的合照分享到限時動態中。不久後，布拉甘特也轉發這張照片悼念男友，「這是我們該死的最後一張合照，你會永遠在我身邊，我的小熊」。