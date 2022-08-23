義大利一名男子日前和女友登山旅遊，並在一處懸崖邊合照留念，未料下一秒男子就因為要撿掉落的手機，而意外從近200公尺高的地方墜落，女友嚇得急忙報警，但不幸的是，當搜救人員找到男子時，他已經失去生命跡象，被判定死亡。
根據《紐約郵報》報導，本月20日，義大利30歲男子馬澤托（Andrea Mazzetto）和女友布拉甘特（Sara Bragante），前往位於威尼托維琴察省的奧托納托岩（Altar Knotto）登山，他一路拍攝2人的登山過程，並在一處懸崖旁和女友甜蜜合照，然而過程中手機意外掉落，馬澤托為了撿起手機彎下腰，下秒就失足，從近200公尺高的地方墜崖。
布拉甘特目睹悲劇發生的瞬間，她嚇得不知所措，但還是強打起精神報警求助；救難人員接獲消息後，派出直升機搜救，不久後就發現馬澤托，不幸的是當時他已經失去生命跡象，不幸身亡。
據報導稱，馬澤托在Instagram擁有約2500名粉絲，他經常在上面分享登山照，或是和女友的甜蜜日常，在墜谷意外發生之前，他還將和女友於懸崖邊拍的合照分享到限時動態中。不久後，布拉甘特也轉發這張照片悼念男友，「這是我們該死的最後一張合照，你會永遠在我身邊，我的小熊」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。