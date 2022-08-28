「鐵肺女王」李佳薇近期回家鄉馬來西亞宣傳全新專輯《痛快》，昨晚趁通告空檔受邀與「韓流始祖」Rain同場演出，活動前她一秒化身小粉絲幸運與偶像合照，不料準備登台時高跟鞋底卻突然分離，只見李佳薇不假他人之手，蹲在地上用熱熔膠修理，好在演出最終順利完成，讓她直呼真是大喜大悲的一天。

韓國天王Rain繼2017年後再次登上大馬的舞台，一口氣嗨唱〈Gang〉、〈La Song〉等歌，一席黑色西裝配上完美胸肌、歐巴招牌大長腿和零死角的臉蛋，迷倒近萬名現場觀眾。向來親和力十足的他與李佳薇合照完，還主動與其握手，並說「pleasure meeting you」展現十足高度，讓李佳薇直呼「我更覺得是我的榮幸！走越高，越客氣，真正的巨星！藝人的典範！愛」，甚至晚上回到飯店興奮到睡不著，也引來眾多藝人朋友在臉書及IG留言呼喊羨慕。

同樣多年未在馬來西亞開唱的李佳薇則帶來新歌〈那一瞬間〉、〈追心者〉和〈而你還是不愛了〉，這是她第一次在大馬的舞台上呈獻新歌，深情詮釋全場叫好。只是在登台前，意外發生了小插曲，李佳薇穿的高跟鞋底竟無故分離，只見離演出剩下10分鐘，嚇壞一旁所有工作人員，李佳薇則不慌不忙借來熱熔膠，親手搶救鞋子救急；她事後哭笑不得直呼：「今天實在太刺激，短短半小時內大喜又差點大悲。」

她事後才哭笑不得表示：「今天實在太刺激，短短半小時內大喜又差點大悲。」李佳薇結束昨晚演出後，繼續在大馬宣傳新專輯《痛快》，並於9月3日與蕭煌奇攜手舉辦「說故事的歌手」演唱會，行程滿檔。