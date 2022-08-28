高雄一名蔡姓男子日前被警方告知捲入一起妨害自由及恐嚇案件，被員警要求到案說明，事後才知道，有人檢舉他在6月28日晚間8時至10時間，跑去告訴人家中恐嚇他並強押他簽本票，但這段時間他在台南吃麻辣鍋，蔡男無奈表示，這真的是他人生中遇過最瞎的事情排行第一名。

對此，屏東警分局副分局長韓光龍表示，轄區6月28日接獲110報案，有多部車輛、多人聚集疑有暴力案件，警方到場瞭解是雙方債務糾紛，處理員警將現場人員及車輛逐一抄登備查。

報案人後續於8月12日前往派出所報案，指稱有遭妨害自由及恐嚇等情事，警方依規定受理，並逐一通知相關當事人說明及調查事證。

韓光龍說，有關通知蔡男說明，是因他所有的自小客車當晚有出現在現場，並經現場處理員警即時輸入電腦留下盤查紀錄，再經查詢車牌辨識系統，車輛亦有相關資料軌跡紀錄，為查明案情，包含該車有無借他人使用，或遭變造車號等，均須以通知書通知車主前來說明、釐清案情，並非故意擾民或搞烏龍。

韓強調，全案尚於偵查階段，警方仍持續通知相關當事人、被害人說明及調查相關事證，全案於偵查後，將依法移送屏東地檢署偵辦。

蔡男則在製作筆錄同時，提出當天不在場證明，及當時人在台南的消費紀錄，同時附上刷卡紀錄給警員當做佐證，直呼這真的是人生中最瞎的第一名。