現代不少人都有崇拜的明星，還衍生出追星的行為，不過古人其實也會追星，而且在唐朝，出現許多歌舞明星，都屬於頂尖的人物，受到百姓與貴族喜愛，甚至有僧人上台演出時，為了配合表演竟扮女裝，可見當時的風氣相當開放。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，唐朝出現許多歌舞明星，每當舞者出來表演時，人多到把路擠得水洩不通，例如開元盛世傑出舞蹈家之一的「公孫大娘」，她是郾城北街人，也就是今河南省漯河市境內，創造出多種《劍器》舞，如《西河劍器》，《劍器渾脱》等，經常在民間獻藝，還多次被召入宮表演。

唐朝詩人杜甫在《觀公孫大娘弟子舞劍器行並序》描述公孫大娘的劍舞，「昔有佳人公孫氏，一舞劍器動四方。觀者如山色沮喪，天地為之久低昂」，更提到他看過公孫大娘的表演後，幾十年來都念念不忘，從寫詩的時間推算，他看到公孫大娘的表演時應該是兒時，老年後看到公孫大娘弟子的表演後有感而發。

除了公孫大娘外，開元時期的左金吾大將軍「裴旻」，劍術也很高超，盛唐當時有三絕，其中就包含裴旻的劍舞，根據《獨異志》記載，「擲劍入雲，高數十丈，若電光下射，漫引手執鞘承之，劍透空而入，觀者千百人，無不涼驚慄」，指裴旻能將劍拋到空中，再用劍鞘去接，可見他將劍術與舞蹈融合一起，觀賞民眾更是多達數百至千人。

唐朝時每年都有固定的活動「鬥樂」，東西市有很多商人，他們各市會推出樂手比高下，看誰的技藝比較精湛，當時東市派出一名胡人琵琶高手「康崑崙」，彈奏曲目《綠腰》，獲得一片喝采，豈料西市派出一名女性，竟彈奏同樣的曲目，表演比康崑崙更吸睛，豈料女樂手卸妝後，才發現他是名為「善本」的僧人，為了配合樂曲而男扮女裝，他還被讚譽為「唐代琵琶第一藝」，之後收了康崑崙為徒。