#Viral en las redes sociales.

Captan a joven en un colchón inflable sobre el Canal #GomezMorin en #Delicias Chihuahua después de la intensa lluvia que azotó a la Ciudad y dejó inundaciones repentinas.

La segunda parte del video espero obtenerla en próximas horas pic.twitter.com/U9waCHo2eI — Chihuahua Tiempo Severo (@ClimaChihuahua1) August 26, 2022

現代人追求刺激，熱衷水上活動，不過墨西哥一名男子日前卻異想天開，趁著連日大雨過後，躺在充氣床上大玩「漂漂河」，沒想到卻樂極生悲，整個人被吸進下水道的洞口，目前生死未卜。

根據墨西哥媒體《Noticieros Televisa》報導，奇瓦瓦州（Chihuahua）歷經數周乾旱後總算降下大雨，不過也導致各地爆發山洪，城市溝渠洪水暴漲。一名駕駛25日開車行經一條大水溝時，突然驚見一名男子躺在充氣床上，順著暴漲的河水漂流，看似相當愜意，便拿手機將畫面拍了下來。

影片中可見，當男子抵達下水道入口時，理應拉著友人的手爬回路面，但手還沒拉到，男子就已經被吸進洞口，瞬間消失在鏡頭前，目前生死未卜。畫面曝光後，有網友表示，該條下水道在55公尺後其實會從另一側連接到路面，因此被吸進洞口的男子還會再出現，部分網友也指出男子並無大礙，但並未得到官方證實。

此外，影片曝光後隨即在網路上瘋傳，官方也呼籲民眾不要模仿男子做出危險行為，即便沒有發生危險，接觸汙水也不利於衛生。