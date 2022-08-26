高雄市政府推出「台灣IP．高雄原創」6大貼圖明星引發熱潮，推出的聊療漂漂河吸引全台各地民眾前往愛河灣朝聖，日前更與台灣菸酒股份有限公司攜手聯名，推出「台啤聯名款」聊療杯，進駐高雄超過150間海產店，顛覆以往的酒杯樣貌，6大明星貼圖帶著萌意與客人吃熱炒、配啤酒，成功萌翻各間海產熱炒店。

高雄市長陳其邁表示，感謝大家對「聊療漂漂河」及高雄原創IP的喜愛，這次一起推出的限定商品「聊療杯」，不少熱炒店家都已經可以供客人使用，歡迎大家來高雄相約聚餐，讓「聊療杯」交流與家人朋友的感情，除台啤聯名款還有限定販售款，可以至「高雄幣平台」下單收藏。

高雄在地熱炒店業者表示，趁著這波台灣IP熱，也趕快搭上這股熱潮進了幾組讓客人使用，邀請大家來高雄一定要來享用港都最鮮熱炒。而聊療杯在店裡也有相當高的詢問度，不少民眾指定使用「聊療杯」時也驚呼好可愛，手機趕緊先拍幾張上傳社群分享。

文化局表示，因為疫情影響，大家減少實體聚會，這次透過「聊療杯」的療癒能量創造與親朋好友全新聚餐體驗。感謝熱炒店家及各界熱烈支持，台啤聯名款「聊療杯」的詢問度相當高。歡迎市民朋友至「高雄幣平台」購買，自取優惠價只要1299高雄幣，數量有限請大家務必把握機會收藏，詳細活動資訊請洽「台灣設計設計台灣」官網。

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