大陸四川甘孜州瀘定縣昨（5）日發生6.8級地震，造成多人傷亡，而這場地震也嚇到不少動物。大熊貓保護研究中心分享地震時園區內狀況，只見貓熊媽媽感覺到地震後，趕緊帶著孩子逃到空曠的地方避難，速度迅速讓網友不禁直呼「原來貓熊也能跑這麼快」。

綜合陸媒報導，大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地內幾隻貓熊正在休息，發生地震後，牠們驚覺有危險，趕緊從室內跑出來，只見貓熊媽媽「冰冰」帶著幼崽「冰墩墩」和「冰坨坨」逃了出去，隨即跑到露天室外避難，待在樹下不敢亂跑，過程也全被攝影機拍下。

大熊貓保護研究中心將影片分享至網路，表示地震發生當下，臥龍核桃坪基地、臥龍神樹坪基地及都江堰基地，都有感受到強震，不過距離震央較近的雅安基地震感較為明顯，各基地事後緊急展開排查工作，目前工作人員及大貓熊都平安無事。

影片曝光後，在網路上引發討論，不少人表示「3隻貓熊還選擇分散避難，各自守了一棵樹」、「冰冰還讓墩墩、坨坨先跑出來，自己在後面保護，偉大的母愛」、「貓熊看似笨笨的，沒想到這麼聰明」，還有人驚呼「想不到貓熊跑起來這麼快」、「誰說大貓熊動作慢，這不就跑得挺快的嗎」、「熊貓可能心想，牠們這輩子還沒跑這麼快過」。