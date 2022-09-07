青蛙居然會擺臭臉。近日國外網友在臉書分享一張趣照，只見一隻深褐色青蛙，身材圓滾滾的，四肢又非常短，嘴角還往下垂，看起來非常憂鬱，模樣看起來非常可愛，而這種青蛙是南非特有物種「黑雨蛙」，牠們受到威脅時，還會膨脹身體威嚇敵人。

臉書粉專《CRUSH》近日分享貼文引發討論，照片中是一隻來自南非的「黑雨蛙」（Black Rain Frog），學名是「Breviceps fuscus」，原產於非洲南部海岸，居住在海拔超過3300英尺（1000公尺）的地方，屬於穴居兩棲動物，多數時間都待在地穴內，能挖出深達15公分的洞穴，藏身洞中保持身體濕潤。

黑雨蛙的平均體長約5公分，牠們的外表像是蟾蜍，黑色眼睛突出，身上有許多凸起物，體色又呈現褐色，乍看之下像是一顆酪梨，因此國外又將牠稱為「憤怒的酪梨」，而且黑雨蛙生活環境不需靠近水域，主要生活在土壤或樹葉中。

到了9月繁殖季節，雌黑雨蛙交配時背上會分泌出特殊黏性物質，讓雄蛙在抱對交配時不會滑落，順利生下卵後，雄蛙會留在洞裡守護卵，直到寶寶孵出，由於黑雨蛙腿部很短，難以用跳躍方式躲避捕食者，因此遇到威脅時，牠們會膨脹身體威嚇敵人，有時待在洞內也會鼓起身體，主要是避免掠食者將牠從洞穴拉出。