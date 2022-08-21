真正有機認證？1名女網友日前在全聯買了1袋有機蔬菜，打開後竟出現整隻「蟾蜍」讓她當場嚇壞，發文說以後撥開青菜都有陰影了；其他網友紛紛要她養起來，還有人分享曾遇過鍬形蟲、樹蛙、水蛭等，留言說「那是超市活動，隱藏版的生態動物到你家」。

該女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，她日前在全聯超市買了1袋「有機蔬菜」，沒想到裡頭竟然有1整隻蟾蜍，讓她嚇壞，先前她曾遇過青菜裡出現蝸牛，沒想到這次的生物更大隻，事發她拍照PO文笑說「既蝸牛之後，這著實讓我驚聲尖叫（以後撥開青菜有陰影）」。

1名女網友在全聯買了1袋有機蔬菜，打開後竟出現1整隻「蟾蜍」當場嚇壞，發文說以後撥開青菜都會有陰影了。（翻攝自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」）

其他網友紛紛笑說養該蟾蜍，「好幸運，養起來，我們家上次的兩隻小蝸也收養嘍」、「留下來養，當寵物」、「為什麼一樣的錢，你還有送青蛙」、「這我女兒看到一定很開心，終於有理由可以養青蛙了」、「為您上一道，鄉村田雞佐有機青蔬，請慢用」、「名字取好了沒」。

也有網友說「嚇死，我是木耳盒內有鍬形蟲比較可愛一點」、「寧可被毒死，也不想嚇死」、「我媽媽種的菜，我切開來裡面有8隻樹蛙我也嚇到」、「昏倒，天哪，個人覺得比小強還要難處理」、「我還有剝開生菜葉子上好幾個水蛭的」、「旅行的青蛙剛好到妳家」、「青蛙認證合格有機蔬菜」。