英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）於8日辭世，享耆壽96歲，而她生前最喜歡的狗就是柯基犬，舉世皆知，她曾飼養超過30隻柯基，未料她在2015年就宣布不再培育柯基幼犬，主要是考慮到自己年事已高，死後沒有人能幫忙照顧愛犬。
綜合外媒報導，伊莉莎白女王的父親喬治國王在她7歲時，飼養了一隻威爾士柯基犬「杜基」（Dookie），女王從此對柯基情有獨鍾，雖然她從未透露喜愛柯基的原因，不過曾有皇室內部人員表示，女王喜歡牠們的活力與精神，之後她又養了一隻名為「珍」（Jane）的柯基犬，牠經常與兒時的女王合影。
直到1944年，女王18歲生日時，獲得一隻彭布羅克威爾士柯基幼犬，並取名為「蘇珊」（Susan），牠成為女王人生中最重要的狗伴侶，陪著伊莉莎白女王參加加冕典禮、婚禮，連與菲利普親王度蜜月時也少不了牠，可見「蘇珊」對於女王有多麼重要。
女王之後透過「蘇珊」進行繁殖，繁衍了14代子孫，全都由英皇室飼養，從那時候開始，王室大部分飼養的狗都是蘇珊的後代，而女王飼養的柯基犬們都受妥善照顧，擁有自己的菜單，每天輪流用羊肉、牛肉、雞肉餵養，廚師須確保每塊肉都切丁且沒骨頭，以免皇室狗狗噎到，女王只要有空，還會親自餵食毛孩。
2015年，89歲的伊莉莎白女王宣布停止柯基犬，考慮到她年事已高，可能被寵物幼犬絆倒受傷，也擔心自己過世後，小狗恐怕會沒人照顧，因此當身邊最後一隻繼承蘇珊血統的柯基犬威勒（Willow）在2018年去世，女王感到非常傷心，她過世時王室中剩3隻愛犬，分別是柯基犬牧克（Muick）、13歲多吉犬肯迪（Candy），及一隻取代於2021年去世的多吉犬費格斯（Fergus）的小狗。
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