英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）於8日辭世，享耆壽96歲，而她生前最喜歡的狗就是柯基犬，舉世皆知，她曾飼養超過30隻柯基，未料她在2015年就宣布不再培育柯基幼犬，主要是考慮到自己年事已高，死後沒有人能幫忙照顧愛犬。

Damn, Queen Elizabeth II passed away.

RIP. May you be greeted by the fluffiest, sweetest corgis. pic.twitter.com/OWb9DLBKzN — Fried Egg Pundit (@friedeggpundit) September 8, 2022

綜合外媒報導，伊莉莎白女王的父親喬治國王在她7歲時，飼養了一隻威爾士柯基犬「杜基」（Dookie），女王從此對柯基情有獨鍾，雖然她從未透露喜愛柯基的原因，不過曾有皇室內部人員表示，女王喜歡牠們的活力與精神，之後她又養了一隻名為「珍」（Jane）的柯基犬，牠經常與兒時的女王合影。

1952: Queen Elizabeth II at Balmoral Castle with one of her corgis… #HRMremembered pic.twitter.com/N3PUDBhtU9 — Route60plus (@Route_60plus) September 8, 2022

直到1944年，女王18歲生日時，獲得一隻彭布羅克威爾士柯基幼犬，並取名為「蘇珊」（Susan），牠成為女王人生中最重要的狗伴侶，陪著伊莉莎白女王參加加冕典禮、婚禮，連與菲利普親王度蜜月時也少不了牠，可見「蘇珊」對於女王有多麼重要。

Class. Beauty. Integrity. Lover of Corgi’s and her devoted husband & family. This is how I will always remember her. R.I.P. Queen Elizabeth II👑 pic.twitter.com/dZwuTEbqUQ — Kerry🇺🇸✊🌻🇺🇦 (@kerry__kat) September 8, 2022

女王之後透過「蘇珊」進行繁殖，繁衍了14代子孫，全都由英皇室飼養，從那時候開始，王室大部分飼養的狗都是蘇珊的後代，而女王飼養的柯基犬們都受妥善照顧，擁有自己的菜單，每天輪流用羊肉、牛肉、雞肉餵養，廚師須確保每塊肉都切丁且沒骨頭，以免皇室狗狗噎到，女王只要有空，還會親自餵食毛孩。

Queen Elizabeth II was patron of more than 600 charities and organizations during her 70-year reign, including the Royal Humane Society.

Her passion for corgis was synonymous with the monarch, who passed away today at the age of 96.

May she rest in peace. pic.twitter.com/lPYLknZ3nc — Oakville Humane (@OakvilleHumane) September 8, 2022

2015年，89歲的伊莉莎白女王宣布停止柯基犬，考慮到她年事已高，可能被寵物幼犬絆倒受傷，也擔心自己過世後，小狗恐怕會沒人照顧，因此當身邊最後一隻繼承蘇珊血統的柯基犬威勒（Willow）在2018年去世，女王感到非常傷心，她過世時王室中剩3隻愛犬，分別是柯基犬牧克（Muick）、13歲多吉犬肯迪（Candy），及一隻取代於2021年去世的多吉犬費格斯（Fergus）的小狗。