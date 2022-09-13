英國女王伊莉莎白二世本月8日以96歲高齡去世，離世前兩天，還能執行公務接見剛上任的英國新首相，一生長壽又健康，其中關鍵在飲食與運動。曾經出書撰寫女王長壽方法的作者柯茲羅斯基（Bryan Kozlowski）兩年前在紐約郵報的訪談中提到，女王非常良好地變老，是「康健老」的表率。

女王離世前的20年間，只短暫進過醫院3次。今年2月感染新冠病毒，也沒有大礙。據了解，女王健康長壽的關鍵是均衡飲食、規律運動，維持適當的體重。她不愛密集式的運動，偏好「實用」的活動，像是溜狗，帶著她的柯基犬去散步，或是騎馬。女王喜歡接近大自然，鍾愛巴爾莫勒爾附近的蘇格蘭鄉間，她每年都會去那裡好幾個月。

●女王不是美食家 飲食非常守規律

主廚麥格瑞迪（Darren McGrady）1982年到1993年間擔任女王御廚，他說，女王不是個美食家，吃得簡單，日常飲食「非常守紀律」，多半都吃低糖(低碳水化合物)飲食，但並未嚴格忌口，她也愛吃一些點心。

1. 早餐是先吃餅乾、喝茶，接下來是吐司麵包塗橘子果醬，玉米片配水果，或是燻鮭魚配炒蛋、松露。女王的早餐茶是伯爵茶，她加牛奶，但不加糖。

2. 下午茶配三明治，晚餐則清淡。女王會喝傳統的下午茶，大吉嶺茶搭配的點心會安排三明治、司康或一小片蛋糕。女王的下午茶偏好是去邊的三明治，口味是鮭魚起司三明治。

3. 只要不是宴會需要，女王日常晚餐，主餐輪流有來自桑德令罕和巴爾莫勒爾兩地農場的牛肉排、鹿肉排、野雞排、鮭魚排。點心則是水果。週日晚餐也會上菜傳統英式烤肉餐。

4. 女王愛用自己莊園裡的新鮮食材，像是迪河（River Dee）裡的鮭魚。基本上吃得清淡，攝取輕淡的蛋白質，輔以蔬菜及富含抗氧化物的水果。女王晚餐通常不再吃馬鈴薯、通心麵或穀類，空下來的胃吃些點心。

5. 女王愛吃巧克力，但吃的是黑巧克力，她最愛一種外層淋上一層薄巧克力的傳統蛋糕，只要有現成做好的，她幾乎天天都會吃一小片。

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