臺北市立天文科學教育館在澎湖架設相機，於網路上直播天空的狀況，近日檢查照片時，發現拍到鳥類的「裙底風光」，牠的兩隻腳剛好站在鏡頭上，照片曝光引發討論，有專業網友分析，認為鳥的品種可能是白頭翁或麻雀。

臺北市天文館在澎湖七美鄉架設相機直播星空畫面，近日在檢查照片時，確認前一天的直播是否正常，豈料卻看到一隻鳥類亂入，而且整個臀部擋住鏡頭，牠的白色下腹部及兩隻爪子都被看光，由於畫面非常可愛，天文館也將照片分享至臉書粉專《臺北天文通》。

不少網友表示，「圖鑑沒這個角度」、「七里香」、「超近目擊鳥腹」、「拍到天鴿座？」、「高畫質，無碼野外露出」，還有人抽絲剝繭分享，指鏡頭上鳥的腳部沒有蹼，而且下腹部呈現白色，望遠鏡鏡頭能容納整隻鳥，認為是下腹部小型陸鳥，原本猜想可能是白頭翁，但白頭翁的腳為黑色，依腳顏色是淡色來判斷，最有可能是麻雀。

不過天文館則回覆，他們使用的相機是魚眼鏡頭，難以判斷鳥的大小，越近的東西判斷越失準，而且相機外部的罩子直徑約10公分，這隻鳥在鏡頭停留時間也不長，相機每15秒拍一張照，牠只在螢幕出現30秒，因此目前他們也難以判斷鳥的品種，最後開玩笑地說「該感謝牠沒在上面大便」。