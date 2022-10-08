不少喜歡跳舞的人會花錢上課，增進自己的舞技，大陸福建一名女大生在接受2個月的街舞訓練後，大方地向室友展現練舞成果，沒想到自信爆棚的背後卻是僵硬的蹩腳舞技，讓室友忍不住笑到岔氣，網友們也調侃女大生「跟四肢不熟！」

福建一名女大生的舞蹈影片近日在網路上爆紅，根據女大生的陳姓室友透露，當時自己想學一段舞蹈，但是怎麼練都學不會，後來該名女大生表示學了2個月街舞，最後在眾人慫恿下當場表演了一段，不料不僅沒有展現華麗的舞技，反而開頭就忘記舞步，全程僵硬地扭動身軀，肢體極度不協調。

眾人萬萬沒想到，女大生自信展現街舞的背後，竟然是如此蹩腳的演出，讓陳姓室友忍不住在鏡頭前笑到岔氣，還說「我以後心情不好，就看這個影片！」而女大生一臉認真的表情也逗樂現場所有人，讓她們直呼「好可愛！」

影片曝光後隨即爆紅，不少網友也紛紛留言直呼「她好像和她的四肢不太熟悉的樣子」、「手和腳都有各自的想法」、「有點像踩到口香糖弄不下來的感覺」、「學跳舞這個出發點是好的，但是建議別出發」、「後面要不是有個門擋著，她能滑步滑到校門外」。