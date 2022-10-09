古代皇帝或後宮嬪妃身邊，總會有太監跟在一旁服侍，雙方的關係非常密切，因此有不少太監藉機博取皇帝或后妃的信任，希望能被委以重任，甚至是進一步掌握大權。北宋時期的太監童貫深得宋徽宗賞識，仕途一帆風順，甚至還受封廣陽郡王，成為歷史上第一個、也是唯一一個太監出身的王爺。

綜合陸媒報導，童貫是北宋時期極具權勢的太監，但最初他只是一名供奉官，在杭州替宋徽宗搜刮書畫，同時他和遭到彈劾、被貶出京城的宰相蔡京勾結，在童貫的幫助之下，蔡京再度受到重用，進京任官，他為了感謝童貫的幫助，在徽宗面前大力推薦對方，童貫的仕途由此一路順暢。

童貫先是在西北監軍，曾擊破西夏，收復四川、洮州，又成為北宋第一位太監度節使，後來被封為檢校太尉，出使契丹，不久後他的權勢更大，主管樞密院事，「握兵二十年，權傾一時」，成為歷史上擁有最大軍權的太監。

不過童貫還不滿足，他私下與遼國南院大臣馬植祕謀，促使宋金2國結成海上之盟，共同攻打遼國，最終成功收復燕雲十六州，而宋徽宗遵照宋神宗遺訓，賜予童貫封地，並下詔封他為「廣陽郡王」，童貫就此成為異姓王爺，然而在這次戰事過程中，嚴重暴露宋兵的腐化，為之後的靖康之難埋下禍根。

童貫的王爺大位都還沒坐熱，金人便大舉南侵，宋徽宗退位後立刻逃跑，宋欽宗即位，命童貫為東京（現河南開封）留守，但童貫怕死，隨宋徽宗南下，群臣也趁此機會追究童貫的罪責，宋欽宗先是將其貶官，最後派監察御史張澄半路追上，將童貫斬首，並把首級帶回京城懸首示眾。