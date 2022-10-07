民進黨桃園市長參選人鄭運鵬7日公布育兒政策「育兒六利多」，公托多、公園多、待遇優、更好托、輕鬆托、延長托，以及「育兒三大加碼」兒童樂園、弱勢媽媽陪產的協助、罕見疾病孩童的補助。

鄭運鵬表示，公托多朝向1國中學區1公托，力拚61個國中學區都有公托，4年內讓公托、親子館倍增。公園多則是1區1旗艦型公園、4年內完成共融式公園100座。待遇優為提升托育人員待遇。更好托則是托育補助再加碼，送托托嬰中心額外補助3000元，送托保母補助2000元。輕鬆托是設置定點臨時托育，假日讓爸媽寄放小孩。延長托為延長收托時間衍生費用由市府補助。

對於育兒三大加碼，鄭運鵬說，曾經提到的捷運三支箭裡面兒童樂園，等於是大型公園，也是大型休閒托嬰中心。至於第二加碼，則是最弱勢的媽媽、產婦沒有配偶、或者先生沒辦法照顧者，市府透過其他機制，指定1親朋好友陪產、陪產檢，市府補貼薪資，或者市府協助派員陪同。第三則是，有新生兒有罕見疾病，未來市府也會照顧罕見疾病家庭的補貼，不要因為生了小孩這麼大的壓力。可能用生產保險、基金給予補貼。

另鄭運鵬7日接受媒體專訪，他提到，桃園已經跟以前很不一樣，未來捷運系統、鐵路地下化逐漸完成，會變成多核心都市。而他20多年前在高雄幫忙寫都市計畫，很清楚工業都市變成生活都市痛苦有多高，但桃園有這個實力，變成很好生活，樂在其中的地方。

他說，透過鐵路地下化，現有都會區繼續發展，過去工業、農業為主變成都市化農業、現代工業，讓桃園在下個8年趕上高雄，讓大家不再羨慕高雄。