澳洲一名23歲男子前往昆士蘭州弗雷澤島（Fraser Island）旅遊時，因為隨手拿餅乾餵食「野狗」而挨罰2300美元（約新台幣7.4萬元），只因為這隻看似人畜無害的狗，真實身分是「澳洲野犬」（Dingo），自塔斯馬尼亞虎（Tasmanian tiger）於20世紀滅絕後，就一直是當地的頂級掠食者。

根據《紐約郵報》報導，這起事件發生在今年4月，昆士蘭州環境與科學部（DES）接獲民眾拍照檢舉，指一名23歲男性遊客在虎克角碼頭（Hook Point）排隊等候渡輪時，隨手餵食澳洲野犬，因為男子排在隊伍前方，所以遭到多人目擊。經過數月調查後，男子也坦承不諱，近日遭罰款2300美元（約新台幣7.4萬元）。

官員麥克（Mike Devery）表示，每年約有40萬名遊客前往弗雷澤島旅遊，但卻有少數人漠視規定餵食澳洲野犬，「此舉可能讓牠們習慣接近人類討食，讓人類和澳洲野犬都置身危險之中」，罰款的目的是為了保證遊客和動物的安全。

事實上，澳洲野犬是一種野化犬類，距今約5000～8500年前，從東南亞被帶至澳洲，雖然牠們看起來就像是一般米克斯犬，但基因上是介於狼和犬之間的動物，因為適應力強，如今成了當地令人聞風喪膽的頂級掠食者，舉凡小至齧齒動物，大至牛犢、巨蜥都是牠們的獵物；牠們也經常破壞農作、獵食牧場牲畜，帶來不小的經濟損失。

不過即便如此，在弗雷澤島上的澳洲野犬被視為生態系的一部份，受到法律保護，一旦遊客任意餵食或打擾都屬於違法行為，最高恐面臨11500美元（約新台幣37萬元）罰款。