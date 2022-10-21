孕婦在懷孕期間除了生理變化大之外，情緒和神經也較為敏感，不少老公都會盡量滿足對方需求，極力安撫。馬來西亞一名人夫近日透露，懷孕的妻子突然想念起「前男友的味道」，他為此四處尋找香水，但都無法滿足妻子，最後他只好請妻子約前男友見面，讓她一次聞個夠。

一名網友近日在社交平台引述好友的真實遭遇，內文寫道「我的老婆在懷孕時，非常想念她前男友的味道，我聽了以為她在開玩笑。」男子為了安撫妻子的情緒，答應去買同款香水，但因為不知道對方用的是什麼品牌，尋遍了市面上所有的香水，卻都不是妻子記憶中的味道。

男子也曾勸告妻子不要被慾望牽引，但妻子卻不斷鬧脾氣，堅持要聞前男友的味道，男子情急之下只好叫妻子以歸還前男友送她的衣服為由，把人約出來，「當我們見面後，我就叫妻子盡量呼吸身邊的空氣，直到滿意為止，因為之後我不會再滿足這種要求」。

不過讓男子感到詫異的是，他並沒有聞到妻子前男友身上的味道，只聞到了麵包味，懷疑妻子想念的並非任何品牌的香水，而是前男友身上散發的體香。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言調侃「這就是費洛蒙啊」、「要想日子過的去，頭上必須有點綠」、「你老婆懷念的是他和前男友的滾床後的體味」、「這老婆不去當緝毒犬可惜了」。