馬來西亞「鋼琴女神」李元玲擁有女神般的外貌，因高超琴藝被封為「鋼琴女神」，曼妙身材也常常成為網路討論的焦點。她時常透過社群平台和粉絲交流，近日曬出一系列從小時候到少女時期的照片，這一整套「進化史」見證她女大十八變。

馬來西亞「鋼琴女神」李元玲出名的火辣美女，最近她在社交網分享入行前從小到現在長大四個不同階段，1995年的她留著短髮，看起來像個活潑的小男孩，2007年的她是清純學生妹，2012年的她眼神堅定，剛踏入社會對未來充滿希望，2022年的鵝蛋形的小臉加上完美比例的五官，堪稱為無可挑剔的完美臉龐，照片見證她女大十八變。粉絲紛紛留言大讚：「女神」、「驚嘆不已。」

李元玲小時候因短髮看起來像小男生，長大後開始變得有女人味。(圖/微博)

李元玲氣質出眾，專攻古典音樂與芭蕾舞，高中畢業後就赴英國伯明罕音樂學院深造，在學院的推薦下順利成為鋼琴大師李雲迪的徒弟，接受李雲迪指導，此外她還會跳芭蕾舞，更常常秀出魔鬼身材，IG吸引214萬網友追蹤，寵粉的她也時常貼出辣照，讓粉絲大呼過癮。