好萊塢男星強尼戴普（Johnny Depp）今年6月終於結束持續多年的「世紀官司」，狠甩家暴男形象，一掃汙名後工作邀約不斷，新動向相當受外界關注；日前強尼戴普現身SiriusXM電台活動，他的招牌鬍子居然不見了，痞帥回春新造型讓粉絲差點認不出來。

強尼戴普於美國時間12日現身紐約SiriusXM電台，穿搭一樣痞帥有型，上半身以多層次衣服堆疊，下半身則是刷色牛仔褲，留著一頭慵懶的中長髮，但令人驚訝的是，他嘴邊的招牌鬍子全部剃光，整個人看起來清爽回春，完全不像58歲的男人。

許多網友被強尼戴普新造型嚇到，不少人直言第一眼差點認不出來，很意外男神居然會把鬍子剃光，雖然不像是性感大叔，反而回春顯得神清氣爽。

強尼戴普被前妻安柏赫德指控家暴後，形象一落千丈，幾乎已被好萊塢封殺，其中更丟了《神鬼奇航》傑克船長及《怪獸與牠們的產地》葛林戴華德等兩大代表角色，長達4年工作都寥寥可數；所幸在結束世紀官司後，強尼戴普也開始回歸大銀幕拍戲，也有不少登台演唱的活動，讓粉絲又能開始追星。