許多人會將錢存入銀行賺取利息，就算利率再低，餘額還是會因利息慢慢增加。大陸杭州一名女子近日翻到一本15年前的存摺，雖然餘額顯示為人民幣202元（約新台幣893元），金額並不多，但她仍好奇加上15年的利息會剩多少，因此前往銀行查看，豈料存款金額不增反減，讓她非常困惑。

根據《錢江晚報》報導，杭州蕭山一名金姓女子近日整理辦公桌時，意外找到15年前的存摺，最後餘額顯示為人民幣202元（約新台幣893元），不過事隔15年，她好奇餘額與利息共有多少，前往銀行刷摺查看，沒想到存款竟越變越少。

金女的存摺餘額只剩人民幣88.72元（約新台幣約392元），讓她感到非常困惑，銀行行員解釋，存款帳戶餘額若少於人民幣500元，銀行每季度會收取人民幣3元的帳管費用，一年下來就是人民幣12元。金女雖然很傻眼，但仍表示「既然還有錢，那就花吧，不要想太多」。

此事曝光後，許多網友表示「我的天啊！這誰還敢把錢存銀行」、「我有一本存摺，裡面只剩幾毛錢，應該不會收費吧」、「我家也有一本放15年的存摺，裡面還有100元，今天去刷簿子只剩5元」，還有人提醒，「存款帳戶管理費在前幾年已取消，但在政策頒布前就已辦的帳戶，本人必須親自去銀行辦取消，不然會被視為默認，繼續收費」。