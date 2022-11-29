大陸一名男子日前看到路邊攤在賣2隻「大烏龜」，因為不忍心看牠們被殺來吃，於是親自掏錢幫忙「贖身」，打算之後帶到野外放生，未料他上網查資料時，意外發現這2隻其實是外來物種「鱷龜」，屬於凶猛的肉食性動物，如果隨意放生，很可能造成當地生態危機。

綜合陸媒報導，上海奉賢的單先生日前看到路邊攤在賣2隻「大烏龜」，每一隻的體重都重達20公斤，因為不忍心看牠們被殺來吃，於是花5000人民幣（約新台幣2.1萬）將其買下，打算之後放生回大自然，未料回家上網查資料，才驚覺這2隻其實是外來物種「鱷龜」，不但不適合飼養，更不適合放生。

單先生實在不知道該怎麼處置，只好把2隻鱷龜帶到派出所求助，警方聯絡專家前來鑑定，確認物種是鱷龜無誤，最終決定對其進行安樂死。當地農業服務中心的工作人員程先生指出，鱷龜是凶猛的肉食性動物，如果將其放生到河裡，那麼原生的貝類、魚類都會被牠吃掉，擾亂生態系統，因此絕對不可以隨意放生。

鱷龜是世界最大的淡水龜之一，屬於肉食性的機會主義者，自己捕食，也會食用腐肉，鱷龜的攻擊性中上，但咬合力很強，是全球前十強的物種，堪比老虎、鱷魚等大型猛獸，對於接近口邊的東西都會大力咬下，在處理時必須非常小心，且因為鱷龜的體型巨大、少有天敵，若隨意放生將對生態造成威脅。