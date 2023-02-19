美國南卡羅萊納州一名72歲的達美樂員工，送餐時不慎在顧客家門口摔倒，披薩盒散落一地，不過顧客一家人不僅沒有生氣，還自發性地在網上發起募款活動，最終幫其募得26.5萬美元（約新台幣805萬元），資助她退休。

綜合外媒報導，72歲的葛拉斯比（Barbara Gillespie）本月2日捧著一疊外送盒，前往顧客家門口送餐，不料卻在踩上台階時不慎摔倒，還重重撞上白色搖椅。點餐的男屋主凱文（Kevin Keighron）聽到聲響後立即開門查看，葛拉斯比還跟他說了一句「抱歉，我跌倒了」，雖然試著起身，但十分吃力，最後在凱文的攙扶下才順利站起來。

凱文透露，當下比起任何事，葛拉斯比更關心的是散落一地的食物，但他表示「比起食物，我更在乎妳」。事後凱文和妻子對於葛拉斯比年紀這麼大了，還必須外出謀生而深有感觸，於是聯繫了達美樂公司，取得葛拉斯比的全名，決定在募款網站發起活動，將募得的金額當作小費全數給予葛拉斯比，沒想到隨著話題發酵，竟然湧入26.5萬美元（約新台幣805萬元）的善款，這筆錢甚至作為葛拉斯比的退休金都不成問題。

葛拉斯比得知此事後相當驚喜，並著手計畫退休，她也坦言，在達美樂工作5年半，幾乎對人性感到絕望，「因為人們真的太刻薄了…」如今卻被那些素昧平生卻願意慷慨解囊的網友感動不已。