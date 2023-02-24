台鐵宜蘭線1名女職員遭同事檢舉，與26名男性同仁搞曖昧，最後被男方當事人聯合寫檢舉函，結果檢舉函遭人張貼在佈告欄，女方事後也向鐵路警方報案，並提出妨害名譽告訴，對於這起桃色風暴，台鐵今日也針對此事做出回應。

對於該名女員工被檢舉的內容，台鐵的聲明並未提及，僅以簡單文字說明檢舉函被張貼後的處置作為：「經查此文案被張貼於備勤宿舍，經宿舍管理員發現後，立即撤下。台鐵局除協助當事人向鐵路警察局報案外，並啓動員工關懷相關措施，給予適當之心理輔導。」