台鐵爆發桃色風暴！1名擔任宜蘭線乘務工作的女性職員A女，去年12月遭同事檢舉周旋26名男姓職員大搞曖昧，後受害者聯合寫檢舉函控訴，本報獨家掌握檢舉函部分內容，多名被害人控訴遭當工具人。

本報獨家掌握檢舉函內容，多名被害人描述與A女的相處情況。（民眾提供）

男同事指控，女A女友親密肢體接觸，是否女方翻臉不認人。（民眾提供）

根據本報獨家掌握的檢舉函部分內容，文章開頭便寫「原本以為妳天真活潑又可愛，沒心機又好相處，結果全是假象，妳竟是賣弄風騷的綠茶婊、白蓮花。原本以為你是個柔弱的小女子，結果沒想到你是個心機極重的賤人！請大家告訴大家，不要再被賤人騙了！也請各位長官看清楚這個賤人的為人，不要再讓她傷害鐵路的同仁，我也希望不要再有受害者了。」

後續還有多名受害者描述雙方相處的過程，其中B男寫道，A女一直對自己撒嬌，放假還相約單獨出去，也常有親暱的舉動，但告白後卻說只把自己當朋友；C男則控訴自己被當工具人，不僅幫對方買吃的、喝的，甚至連女方生理期都會幫忙買衛生棉，最後卻因公務無暇到女方家幫忙打蟑螂，最後導致雙方決裂。

D男則說，自己自認平凡，但女方主動來招惹他，不但上班的時候來找自己，還要求幫忙買食物，還要求替女方搬家，女方甚至說「我希望你可以抱起我」，所以D男開始鍛鍊身體；放假時無聊，D男邀請女方到家裡玩，對方卻說你家沒人的時候我才要去，後來女方還主動邀請D男到家裡坐坐。

D男說當天到女方家聊天喝酒，酒過三巡後膽子變大了，所以情不自禁對女方上下其手，沒想到女方沒有拒絕，反而還親吻、擁抱給予回應，「度過一個美好的夜晚」，結果隔天女方卻翻臉不認人。

據悉，事後台鐵向A女詢問此事，A女並未否認與26名男同事的相處，但對於檢舉函遭到張貼一事以及檢舉函內涉及人身攻擊的言詞感到不滿，因此提出妨害名譽告訴，鐵路警方受理後展開調查，目前案件已移送地檢署做後續偵辦。